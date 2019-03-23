Маскерано хочет покинуть "Хэбэй Чайна Форчун"
Полузащитник "Хэбэй Чайна Форчун" Хавеьр Маскерано рассчитывает сменить команду, сообщает Sport.es.
По информации источника, опытный аргентинец хочет расторгнуть контракт с китайским клубом и вернуться на родину.
34-летнему футболисту интересен вариант с переходом в "Эстудиантес".
Маскерано выступает за "Хэбэй Чайна Форчун" с января 2018 года, сыграл 29 матчей и забил 1 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Расинг Клуб
|23
|55
|2
|Дефенса и Хустисия
|23
|51
|3
|Бока Хуниорс
|23
|47
|4
|Ривер Плейт
|23
|42
|5
|Атлетико Тукуман
|23
|39
|6
|Велес Сарсфилд
|23
|37
|7
|Унион Санта-Фе
|23
|34
|8
|Тальерес де Кордоба
|23
|33
|9
|Индепендьенте
|23
|32
|10
|Уракан
|23
|32
|11
|Альдосиви
|23
|32
|12
|Тигре
|23
|32
|13
|Ланус
|23
|31
|14
|Годой Крус
|23
|29
|15
|Банфилд
|23
|28
|16
|Эстудиантес
|23
|27
|17
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|25
|18
|Химнасия Ла-Плата
|23
|25
|19
|Патронато Парана
|23
|23
|20
|Росарио Сентраль
|23
|23
|21
|Аргентинос Хуниорс
|23
|22
|22
|Бельграно
|23
|21
|23
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|23
|21
|24
|Колон
|22
|21
|25
|Сан-Мартин Тукуман
|23
|21
|26
|Сан Лоренцо
|22
|20