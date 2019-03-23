Маскерано хочет покинуть "Хэбэй Чайна Форчун"

Полузащитник "Хэбэй Чайна Форчун" Хавеьр Маскерано рассчитывает сменить команду, сообщает Sport.es.

По информации источника, опытный аргентинец хочет расторгнуть контракт с китайским клубом и вернуться на родину.

34-летнему футболисту интересен вариант с переходом в "Эстудиантес".

Маскерано выступает за "Хэбэй Чайна Форчун" с января 2018 года, сыграл 29 матчей и забил 1 гол.

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