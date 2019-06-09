Маскерано хочет вернуться в сборную Аргентины

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Маскерано хочет вернуться в сборную Аргентины

Полузащитник "Хэбэй Чайна Форчун" Хавьер Маскерано принял решение вернуться в сборную Аргентины, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, футболист решил вернуться в национальную команду после разговора с президентом Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа. Маскерано хочет сыграть за сборную Аргентины на Панамериканских играх, которые состоятся в Перу с 26 июля по 11 августа.

На этом турнире примут участие молодежные команды, которые имею право заявить трех игроков старше 23 лет. 

35-летний Маскерано является рекордсменом по количеству проведенных матчей за сборную Аргентины. В последний раз он играл за сборную на чемпионате мира-2018, который прошел в России.

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