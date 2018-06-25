Маскерано: "Месси пытается изменить ситуацию"

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано высказался о состоянии капитана своей команды Лионеля Месси.

"Лео - в порядке. Но в коллективе, где дела идут не так, как хотелось бы, у всех нас есть свои собственные разочарования. Он - тоже человек, и у него есть свои собственные разочарования, но он отчаянно пытается изменить ситуацию. Он хочет показать миру другой образ тому, который мы продемонстрировали в первых двух играх", - цитирует 34-летнего хавбека goal.com.

Напомним, Дюгарри призвал Месси и Неймара брать пример с Роналду. | soccernews.ru