Маскерано: "Месси тоже человек, и у него есть свои собственные разочарования"

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано считает, что между наставником национальной команды Хорхе Сампаоли и игроками нет никаких разногласий.

"Лео в порядке. Но в коллективе, где дела идут не так, как хотелось бы, у всех есть свои личные разочарования. Месси тоже человек, и у него есть свои собственные разочарования, но он отчаянно пытается изменить ситуацию. Он хочет показать миру другую игру - не такую, как в первых двух матчах", - сказал он.

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