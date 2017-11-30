Маскерано: "Мое время в "Барселоне" заканчивается"



Аргентинский защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано уверен, что покинет клуб следующим летом.

"Мое время в "Барселоне" заканчивается. Это логично, что сейчас я уже практически ничем не могу помочь клубу. В "Барселоне" прошли лучшие годы моей карьеры и я никогда этого не забуду. Я из тех людей, которые знают, что когда-нибудь стоит остановиться. Мне бы хотелось завершить карьеру в "Барселоне", но это не зависит от меня", - цитирует Маскерано Football Espana.

В этом сезоне 33-летний Маскерано провел за "Барселону" 10 матчей во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

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