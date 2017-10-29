Маскерано может провести в "Барселоне" еще один сезон

Хавбек "Барселоны" Хавьер Маскерано может еще на сезон остаться в каталонском клубе.

Как сообщает Eurosport, футболист не желает перебираться в Катар или Китай. И если он не получит устраивающего его предложения, то подпишет с "Барселоной" соглашение на один сезон.

В текущем сезоне Маскерано провел 8 матчей за "Барселону" во всех турнирах.

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