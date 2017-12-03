Маскерано может уйти из "Барселоны" в январе



Аргентинский защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано хочет покинуть клуб, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболист намерен получать регулярную игровую практику в предверии Чемпионата Мира-2018 и готов сменить клуб уже в зимнее трансферное окно. Впрочем руководство каталонского клуба может запретить ему покинуть команду в январе в связи с травмой защитника Самуэля Умтити, который выбыл из строя на два месяца.

В этом сезоне 33-летний Маскерано провел за "Барселону" 10 матчей.

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