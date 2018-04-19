Маскерано может вернуться в Аргентину

"Ривер Плейт" проявляет интерес к полузащитнику "Хэбэй Чайна Форчун" Хавьеру Маскерано, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, аргентинцы рассчитывают, что футболист решит завершить карьеру на родине, а после этого хотят использовать его в качестве посла.

Стоит отметить, что Маскерано, по условиям контракта с китайцами, может покинуть клуб в начале 2019 года.

Напомним, что 33-летний Маскерано перешел в "Хэбэй" в январе этого года, провел за клуб 6 матчей и отдал 1 голевой пас.

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