Маскерано может вернуться в Аргентину
"Ривер Плейт" проявляет интерес к полузащитнику "Хэбэй Чайна Форчун" Хавьеру Маскерано, сообщает Diario Sport.
По сведениям издания, аргентинцы рассчитывают, что футболист решит завершить карьеру на родине, а после этого хотят использовать его в качестве посла.
Стоит отметить, что Маскерано, по условиям контракта с китайцами, может покинуть клуб в начале 2019 года.
Напомним, что 33-летний Маскерано перешел в "Хэбэй" в январе этого года, провел за клуб 6 матчей и отдал 1 голевой пас.
Не пропустите: Маскерано задумался о завершении своей карьеры. | http://soccernews.ru
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