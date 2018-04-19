Маскерано может вернуться в Аргентину

Теги ривер плейтхэбэй чайна форчунхавьер маскерано

Маскерано может вернуться в Аргентину

"Ривер Плейт" проявляет интерес к полузащитнику "Хэбэй Чайна Форчун" Хавьеру Маскерано, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, аргентинцы рассчитывают, что футболист решит завершить карьеру на родине, а после этого хотят использовать его в качестве посла.

Стоит отметить, что Маскерано, по условиям контракта с китайцами, может покинуть клуб в начале 2019 года.

Напомним, что 33-летний Маскерано перешел в "Хэбэй" в январе этого года, провел за клуб 6 матчей и отдал 1 голевой пас.

Не пропустите: Маскерано задумался о завершении своей карьеры. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"

Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Tianjin Quanjian 30 59
2 Гуйчжоу Чжичэн 30 59
3 Qingdao Huanghai 30 59
4 Шаанси Чанба 30 49
5 Далянь Ифан 30 45
6 Хубеи Люйин 30 43
7 Бейджин Баси 30 41
8 Nei Mongol Zhongyou 30 41
9 Шенджен Руби 30 40
10 Нанчанг Баи 30 40
11 Xinjiang Tianshan 30 39
12 Meizhou Hakka 30 39
13 Далиан Итенг 30 38
14 Dalian Transcendence 30 38
15 Циндао Джонун 30 33
16 Хунан Сиантао 30 12
Полная таблица

топ-5 тегов