Маскерано намерен покинуть "Барселону"

Защитник каталонской "Барселоны" Хавьер Маскерано намерен покинуть свой клуб, информирует испанская пресса.

Однако случится это должно лишь летом следующего года после Чемпионата Мира в России. Решение 33-летнего бека объясняется тем, что он перестал получать стабильную игровую практику в своем клубе. Со следующим местом продолжения своей карьеры аргентинец пока не определился.

Напомним, также Маскерано объявил об уходе из сборной Аргентины. | soccernews.ru