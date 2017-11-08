Маскерано: "Не исключаю вероятности возвращения в Аргентину"

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Маскерано: "Не исключаю вероятности возвращения в Аргентину"

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано подтвердил информацию о том, что он может покинуть клуб.

"Я выхожу на поле не так часто, как раньше. Да, я все еще играю в основном составе и стараюсь заслужить это право работой на тренировках. Я хочу играть чаще, но другие ребята также заслуживают шанса выйти на поле.

В данный момент у меня нет предложений из Аргентины, но я не исключаю такого варианта", - приводит слова Маскерано TyC Sports.

Напомним, что контракт 33-летнего Маскерано с "Барселоной" истекает летом 2019 года.

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