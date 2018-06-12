Маскерано: "Нигерия - жесткий соперник из-за своей дезорганизации"

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано дал удивительную характеристику сопернику своей команды по групповому этапу Чемпионата Мира в России - Нигерии.

"Нигерия - достаточно известный нам соперник, с ней мы встречались на предыдущем Чемпионате Мира. Это жестка команда, но не из-за своей физической мощи, а из-за своей дезорганизации, которая способна внести дисбаланс в построения соперника. И такие команды, как наша, в наибольшей мере страдают от них", - заявил 34-летний хавбек.

Напомним, Месси и еще девять игроков пропустили тренировку сборной Аргентины. | soccernews.ru