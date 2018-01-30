Маскерано: "Никто не знает, насколько это неблагодарное дело - играть в центре защиты "Барселоны"

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Маскерано: "Никто не знает, насколько это неблагодарное дело - играть в центре защиты "Барселоны"Защитник китайского "Хэбэй Чайна Форчун" Хавьер Маскерано вспомнил о времени, проведенном им в каталонской "Барселоне".

"Мое время в "Барсе" было контрастным, потому что это были лучшие годы моей карьеры, но в то же время я не мог играть на своей любимой позиции... Никто не знает, насколько это неблагодарное дело - играть в центре защиты "Барселоны". Ошибка там стоит слишком дорого", - цитирует 33-летнего бека The Players Tribune.

Напомним, "Барселона" подписала хавбека "Арсенала". | soccernews.ru

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