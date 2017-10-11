Маскерано объявил о завершении карьеры в сборной

Защитник каталонской "Барселоны" Хавьер Маскерано объявил о завершении своей карьеры в сборной Аргентины.

" Я постараюсь добраться до России, и это будет концом моих выступлений за национальную команду. Это окончательное решение ", - приводит слова 33-летнего бека fichajes.com.

Всего в составе сборной Аргентины Маскерано забил 3 гола в 139 матчах.

Напомним, Неймар прокомментировал выход Аргентины на Чемпионат Мира. | soccernews.ru