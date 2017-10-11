Маскерано объявил о завершении карьеры в сборной

Теги хавьер маскераноаргентина

Маскерано объявил о завершении карьеры в сборнойЗащитник каталонской "Барселоны" Хавьер Маскерано объявил о завершении своей карьеры в сборной Аргентины.

"Я постараюсь добраться до России, и это будет концом моих выступлений за национальную команду. Это окончательное решение", - приводит слова 33-летнего бека fichajes.com.

Всего в составе сборной Аргентины Маскерано забил 3 гола в 139 матчах.

Напомним, Неймар прокомментировал выход Аргентины на Чемпионат Мира. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Сборная команда из игроков, которые не едут на Чемпионат Мира в Россию

Сборная команда из игроков, которые не едут на Чемпионат Мира в Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов