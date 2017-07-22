Маскерано объявил об уходе из "Барселоны"

Теги барселонахавьер маскерано

Маскерано объявил об уходе из "Барселоны"Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано допускает, что после чемпионата мира-2018 он может переехать в США.

Напомним, что за "Барселону" аргентинец играет с 2010 года.

"США  - неплохой вариант для переезда после чемпионата мира.  Футбол здесь существенно прогрессировал, это хорошее место, чтобы обустроить жизнь. Впрочем, у меня есть и другие варианты", - отметил защитник. 

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