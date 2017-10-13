Маскерано: "Очевидно, что я реже выхожу на поле за "Барселону"

Аргентинский защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано недоволен сокращением количества игровой практики в клубе.

"Очевидно, что я реже выхожу на поле в матчах за "Барселону". Я стараюсь всегда быть готовым помочь команде, так как у меня действует контракт. По окончании этого сезона я определюсь со своим будущим. В "Барселоне" мне всегда говорили, что клуб устраивает моя игра. Но мне придется подумать", - приводит слова Маскерано Marca.

В этом сезоне 33-летний Маскерано провел за "Барселону" 5 матчей во всех турнирах и во всех выходил в стартовом составе. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

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