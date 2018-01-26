Маскерано опубликовал прощальное письмо в связи с уходом из "Барселоны"

Теги барселонахэбэй чайна форчунхавьер маскерано

Маскерано опубликовал прощальное письмо в связи с уходом из "Барселоны"

Защитник "Хэбэй Чайна Форчун" Хавьер Маскерано опубликовал в своём твиттере прощальное письмо в связи с уходом из "Барселоны".

"Было очень трудно это писать. Я всегда говорил, что самое сложное в выступлениях за такой клуб, как "Барселона", заключается в том, что настанет день, когда ты должен будешь уйти. Этот день пришёл. Я очень хочу поблагодарить всех тех людей, кто позволил мне жить этой мечтой, всех, кто был вместе со мной на этом пути, в эти годы. Сон окончен. Теперь время проснуться и осмотреться в поисках новых вызовов. А то, что я пережил здесь, навсегда останется в моём сердце. Спасибо всем вам за то, что мы чувствовали себя как дома на протяжении этих лет. Надеюсь, это не "прощайте", а "ещё увидимся". Да здравствует "Барса" - написал 33-летний аргентинец, выступавший за "сине-гранатовых" 7,5 лет.

Не пропустите: Маскерано прибыл в расположение "Хэбэй Чайна Форчун". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Ювентус" отправляется в Верону на матч с "Кьево"

"Ювентус" отправляется в Верону на матч с "Кьево"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 20 54
2 Атлетико Мадрид 20 43
3 Валенсия 20 40
4 Реал Мадрид 19 35
5 Вильярреал 20 34
6 Севилья 20 32
7 Эйбар 21 29
8 Сельта Виго 20 28
9 Хетафе 20 27
10 Атлетик Бильбао 21 27
11 Жирона 20 27
12 Бетис 20 27
13 Леганес 19 25
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 20 23
16 Алавес 20 19
17 Леванте 20 18
18 Депортиво Ла-Корунья 20 16
19 Лас Пальмас 20 14
20 Малага 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов