Маскерано опубликовал прощальное письмо в связи с уходом из "Барселоны"

Защитник "Хэбэй Чайна Форчун" Хавьер Маскерано опубликовал в своём твиттере прощальное письмо в связи с уходом из "Барселоны".

"Было очень трудно это писать. Я всегда говорил, что самое сложное в выступлениях за такой клуб, как "Барселона", заключается в том, что настанет день, когда ты должен будешь уйти. Этот день пришёл. Я очень хочу поблагодарить всех тех людей, кто позволил мне жить этой мечтой, всех, кто был вместе со мной на этом пути, в эти годы. Сон окончен. Теперь время проснуться и осмотреться в поисках новых вызовов. А то, что я пережил здесь, навсегда останется в моём сердце. Спасибо всем вам за то, что мы чувствовали себя как дома на протяжении этих лет. Надеюсь, это не "прощайте", а "ещё увидимся". Да здравствует "Барса" - написал 33-летний аргентинец, выступавший за "сине-гранатовых" 7,5 лет.

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