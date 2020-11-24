Маскерано отказался возвращаться в "Барселону" на подмену Пике

"Барселона" пыталась вернуть аргентинского защитника Хавьера Маскерано, утверждает El Chiringuito.

По информации источника, каталонский клуб предлагал 36-летнему футболисту краткосрочный контракт, чтобы тот мог стать временной заменой для травмированного Жерара Пике.

Сообщается, что завершивший неделю назад карьеру Маскерано ответил "Барсе" отказом.

Напомним, что Пике может пропустить до 8 месяцев из-за травмы колена.

Маскерано выступал за "сине-гранатовых" с 2010 по 2018 год, сыграл 334 матча, забил 1 гол и сделал 8 ассистов.

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