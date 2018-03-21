Маскерано отказывается играть на позиции защитника в сборной Аргентины

Полузащитник "Хэбэй Чайна Форчун" Хавьер Маскерано заявил, что он хочет играть только в центре поля.

"Я намерен играть в полузащите. В "Барселоне" мне пришлось играть в обороне из-за Бускетса, который является одним из лучших полузащитников мира. Но мне лучше всего быть центральным полузащитником. На этой позиции я чувствую себя наиболее комфортно. Пора вернуться на ту позицию, которая подходит мне", - приводит слова Маскерано Diario Sport.

Напомним, что 33-летний Маскерано перешел в китайский клуб из "Барселоны" в январе и провел за него 3 матча.

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