Маскерано отреагировал на информацию о возможном возвращении в "Барселону"

Бывший защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано опроверг информацию о том, что его звали в каталонский клуб в качестве замены травмированному защитнику Жерару Пике.

"Пожалуйста! Не нужно этого", – написал аргентинец в своем Twitter.

36-летний Маскерано выступал за "Барселону" с 2010 по 2018 годы. 16 ноября 2020 года аргентинец объявил о завершении карьеры.

Напомним, что 34-летний Пике из-за травмы колена может пропустить до восьми месяцев.

Не пропустите: Это'О дал совет "Барселоне", как заменить Месси. | http://soccernews.ru