Маскерано отреагировал на информацию о возможном возвращении в "Барселону"
Бывший защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано опроверг информацию о том, что его звали в каталонский клуб в качестве замены травмированному защитнику Жерару Пике.
"Пожалуйста! Не нужно этого", – написал аргентинец в своем Twitter.
36-летний Маскерано выступал за "Барселону" с 2010 по 2018 годы. 16 ноября 2020 года аргентинец объявил о завершении карьеры.
Напомним, что 34-летний Пике из-за травмы колена может пропустить до восьми месяцев.
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|Команда
|М
|О
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14