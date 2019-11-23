Маскерано перешел в аргентинский "Эстудиантес"
Полузащитник "Хэбей Чайна Форчун" Хавьер Маскерано перешел в "Эстудиантес", сообщает официальный Twitter аргентинского клуба.
Детали сделки и условия личного контракта футболиста не разглашаются.
35-летний Маскерано выступал за "Хэбей Чайна Форчун" с 2018 года. Ранее играл за "Ривер Плейт", "Коринтианс", "Вест Хэм", "Ливерпуль" и "Барселону". За сборную Аргентины сыграл 147 матчей и забил три гола. Пятикратный чемпион Испании, чемпион Аргентины, чемпион Бразилии, пятикратный обладатель Кубка Испании, трехкратный обладатель Суперкубка Испании, двукратный победитель Лиги Чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, двукратный победитель клубного чемпионата мира, двукратный олимпийский чемпион.
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