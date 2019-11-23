Маскерано перешел в аргентинский "Эстудиантес"

Теги эстудиантесхавьер маскеранотрансферыхэбэй чайна форчун

Маскерано перешел в аргентинский "Эстудиантес"

Полузащитник "Хэбей Чайна Форчун" Хавьер Маскерано перешел в "Эстудиантес", сообщает официальный Twitter аргентинского клуба.

Детали сделки и условия личного контракта футболиста не разглашаются.

35-летний Маскерано выступал за "Хэбей Чайна Форчун" с 2018 года. Ранее играл за "Ривер Плейт", "Коринтианс", "Вест Хэм", "Ливерпуль" и "Барселону". За сборную Аргентины сыграл 147 матчей и забил три гола. Пятикратный чемпион Испании, чемпион Аргентины, чемпион Бразилии, пятикратный обладатель Кубка Испании, трехкратный обладатель Суперкубка Испании, двукратный победитель Лиги Чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, двукратный победитель клубного чемпионата мира, двукратный олимпийский чемпион.

Не пропустите: Маскерано хочет вернуться в сборную Аргентины. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Челси" и вошел в топ-3 АПЛ

"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Челси" и вошел в топ-3 АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 13 28
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 12 25
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 13 24
4 Севилья Севилья 13 24
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 13 23
6 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 13 20
7 Хетафе Хетафе 13 20
8 Гранада Гранада 13 20
9 Леванте Леванте 14 20
10 Валенсия Валенсия 14 20
11 Осасуна Осасуна 13 19
12 Вильярреал Вильярреал 13 18
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 13 17
14 Бетис Бетис 14 16
15 Алавес Алавес 13 15
16 Эйбар Эйбар 13 15
17 Мальорка Мальорка 14 14
18 Сельта Виго Сельта Виго 13 9
19 Эспаньол Эспаньол 13 8
20 Леганес Леганес 14 6
Полная таблица

топ-5 тегов