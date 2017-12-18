Маскерано перешел в "Хэбэй Чайна Форчун"

Теги барселонахавьер маскеранохэбэй чайна форчун

Маскерано перешел в "Хэбэй Чайна Форчун"Защитник каталонской "Барселоны" Хавьер Маскерано перешел в китайский "Хэбэй Чайна Форчун".

Об этом, как информирует le10sport, в своем твиттере сообщил журналист испанского агентства новостей Фернандо Чиз. В частности, он написал: "Да, я подтверждаю: Хавьер Маскерано - новый игрок "Хэбэй Чайна Форчун". Существует соглашение между "Барселоной" и покупателем. Аргентинец меняет клубы, чтобы получать игровое время, покидая один из лучших клубов в мире".

Напомним, в новом клубе Маскерано будет зарабатывать больше. | soccernews.ru

комментарии
Павел

Мдааа...Жаль.Отличный игрок.

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