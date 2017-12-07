Маскерано поделился мнением о своем статусе в "Барселоне"

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Маскерано поделился мнением о своем статусе в "Барселоне"

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано прокомментировал ситуацию, которая сложилась с ним в клубе.

"Нельзя отрицать, что я потерял то значение для клуба, которое было раньше. Каждому нужно искать свой путь, способный сделать человека счастливым и важным.

За последний год у меня было 11 мышечных травм. Думаю, это случилось из-за того, что у меня нет твердого места в составе. Раньше со мной такого никогда не происходило" - приводит слова Маскерано Marca.

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