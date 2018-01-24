Маскерано покинул "Барселону" и перешел в "Хэбэй Чайна Форчун"
"Барселона" рассталась с аргентинским защитником Хавьером Маскерано, сообщает официальный сайт клуба.
Футболист перебрался в китайский клуб "Хэбэй Чайна Форчун". Сумма трансфера составила 5,5 миллионов евро.
33-летний Маскерано выступал за "Барселону" с 2010 года, провел за клуб 334 матча и забил 1 гол. Ранее играл за "Ривер Плейт", "Коринтианс", "Вест Хэм" и "Ливерпуль". За сборную Аргентины сыграл 141 матч и забил 3 мяча. Четырехкратный чемпион Испании, чемпион Аргентины, чемпион Бразилии, четырехкратный обладатель Кубка Испании, трехкратный обладатель Суперкубка Испании, двукратный победитель Лиги Чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, двукратный победитель клубного чемпионата мира. Ориентировочная стоимость игрока составляет 6 миллионов евро.
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|Валенсия
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|Реал Мадрид
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|Сельта Виго
|20
|28
|8
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|20
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|20
|27
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|Жирона
|20
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|20
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|12
|Атлетик Бильбао
|20
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|Леганес
|19
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|15
|Реал Сосьедад
|20
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|20
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|Леванте
|20
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|Депортиво Ла-Корунья
|20
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