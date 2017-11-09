Маскерано получил предложения от трех европейских грандов

Защитник каталонской "Барселоны" Хавьер Маскерано получил предложения от трех европейских топ-клубов.

Так, по сведениям испанской прессы, следующим летом видеть 33-летнего бека в своих рядах желают туринский "Ювентус", французский ПСЖ и английский "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне Маскерано сыграл в 10 матчах за "Барселону", отметиться результативными действиями в них ему не удалось.

Напомним, Маскерано не исключил своего возвращения в Аргентину. | soccernews.ru