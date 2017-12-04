Маскерано: "После поражения в финале Кубка Америки 20 дней не разговаривал с партнерами по команде"

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано рассказал, как его команда пережила поражение в финале Кубка Америки в 2016-м году.

"После финала мы разъехались. На протяжении 20 дней мы не разговаривали друг с другом. Каждый из нас взял на себя ответственность за свою жизнь, но позже понемногу мы снова начали говорить друг с другом", - цитирует 33-летнего хавбека sport.es.

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