Маскерано повторил рекорд Хавьера Дзанетти
Полузащитник "Хэбэй Чайна Форчун" и сборной Аргентины Хавьер Маскерано принял участие в товарищеском матче против Испании.
Эта игра стала для 33-летнего футболиста 142-й в составе национальной команды. Как соообщает Opta, по этому показателю он сравнялся с Хавьером Дзанетти, который является рекордсменом "альбиселесте" по количеству проведённых матчей.
Отметим, что Маскерано выступает за сборную Аргентины с 2003 года, в его активе 3 забитых гола.
Не пропустите: Маскерано отказывается играть на позиции защитника в сборной Аргентины. | http://soccernews.ru
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