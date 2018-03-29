Маскерано повторил рекорд Хавьера Дзанетти

Полузащитник "Хэбэй Чайна Форчун" и сборной Аргентины Хавьер Маскерано принял участие в товарищеском матче против Испании.

Эта игра стала для 33-летнего футболиста 142-й в составе национальной команды. Как соообщает Opta, по этому показателю он сравнялся с Хавьером Дзанетти, который является рекордсменом "альбиселесте" по количеству проведённых матчей.

Отметим, что Маскерано выступает за сборную Аргентины с 2003 года, в его активе 3 забитых гола.

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