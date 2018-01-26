Маскерано прибыл в расположение "Хэбэй Чайна Форчун"

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Маскерано прибыл в расположение "Хэбэй Чайна Форчун"
Аргентинский защитник Хавьер Маскерано прилетел в Испанию и прибыл в расположение "Хэбэй Чайна Форчун".

В данный момент китайский клуб проводит предсезонный сбор в Марбелье.

Видео: Маска уже в Китае.

Напомним, что 33-летний Маскерано перешел в китайский клуб из "Барселоны" за 5,5 миллионов евро.

Не пропустите: Хави послал сообщение Маскерано. | http://soccernews.ru

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