

Аргентинский защитник Хавьер Маскерано прилетел в Испанию и прибыл в расположение "Хэбэй Чайна Форчун".

В данный момент китайский клуб проводит предсезонный сбор в Марбелье.

Видео: Маска уже в Китае.

Маскерано прибыл в расположение "Хэбэй Чайна Форчун". На диванчике в лобби сидит удивленный Роман Пилипчук) pic.twitter.com/c6U6g83M57 — Филипп Папенков (@PippoGranato) 26 января 2018 г.

Напомним, что 33-летний Маскерано перешел в китайский клуб из "Барселоны" за 5,5 миллионов евро.

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