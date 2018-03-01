Маскерано: "Приехал в Китай, чтобы играть в полузащите"

Новоиспеченный полузащитник китайского "Хэбэй Чайна Форчун" Хавьер Маскерано объяснил свое решение перебраться в Азию.

"Я принял решение приехать в Китай, потому что я хочу играть, и играть на той позиции, на которой выступал всегда - в полузащите. Место в составе сборной на Чемпионате Мира зависит от уровня моей игры, который я буду демонстрировать", - цитирует 33-летнего хавбека Marca.

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