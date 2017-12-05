Маскерано принял окончательное решение по своему ближайшему будущему

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Маскерано принял окончательное решение по своему ближайшему будущемуЗащитник каталонской "Барселоны" Хавьер Маскерано принял окончательное решение по своему ближайшему будущему.

Как информирует El Mundo Deportivo, 33-летний бек, несмотря на травму своего конкурента в лице Самюэля Умтити решил все же покинуть свой клуб в зимнее трансферное окно, чтобы в преддверии Чемпионата Мира в России иметь стабильную игровую практику. Ожидается, что свою карьеру аргентинец продолжит в одном из клубов Китая.

Напомним, Вальверде рассчитывает на Маскерано. | soccernews.ru

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