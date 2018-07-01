Маскерано призвал оставить Месси в покое

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Маскерано призвал оставить Месси в покое

Бывший полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано призвал оставить в покое капитана "альбиселесте" Лионеля Месси.

"Месси был опечален поражением от Франции, как и все остальные футболисты. Я бы попросил оставить его в покое" - цитирует Маскерано L'Equipe.

Напомним, что сборная Аргентины вылетела с ЧМ-2018 на стадии 1/8 финала.

Не пропустите: Месси ни разу не забивал в плей-офф Чемпионатов Мира. | http://soccernews.ru

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