Маскерано призвал оставить Месси в покое

Бывший полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано призвал оставить в покое капитана "альбиселесте" Лионеля Месси.

"Месси был опечален поражением от Франции, как и все остальные футболисты. Я бы попросил оставить его в покое" - цитирует Маскерано L'Equipe.

Напомним, что сборная Аргентины вылетела с ЧМ-2018 на стадии 1/8 финала.

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