Маскерано прокомментировал вылет Аргентины из ЧМ-2018

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Маскерано прокомментировал вылет Аргентины из ЧМ-2018

Хавбек сборной Аргентины Хавьер Маскерано прокомментировал матч с Францией (3:4).

"Вы знаете, это мой последний матч за сборную. Сейчас не время для какого-то глобального анализа. Мы очень расстроены. Понимаем, как разочарованы наши фанаты, которые горячо поддерживали нас здесь и на родине. Сегодня мы проиграли сильному сопернику. Это наше коллективное поражение.

Весь турнир мы играли как-то неровно. Были хорошие моменты, были и очень плохие. Да, у нас есть Месси. Лео великий, но даже он не может один обыграть всю команду" - приводят слова Маскерано российские СМИ.

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