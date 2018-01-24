Маскерано: "Сложнее всего в игре за "Барселону" это понимание того, что когда-нибудь тебе придется уйти"

Аргентинский защитник Хавьер Маскерано прокомментировал свой уход из "Барселоны".

"Я чувствую себя очень привилегированно. Меня ценили люди, с которыми я работал каждый день. Это самый лучший подарок, на который я только мог надеяться. Думаю, я счастливчик. Я приехал сюда семь с половиной лет назад, чтобы воплотить свои сны в реальность. Впрочем теперь пришло время проснуться.

Изначально я не думал, что задержусь здесь надолго и теперь пора попрощаться. Я ухожу, чувствуя любовь и привязанность. Сложно придумать лучшего окончания варианта для моего окончания карьеры в "Барселоне".

Фото: Каталонцы провожают Маску.

Сложнее всего в игре за эту команду, понимание того, что когда-нибудь тебе придется уйти. В моем возрасте я уже не могу быть игроком основного состава. Мне становилось все сложнее конкурировать, поэтому я принял решение об уходе. Я должен принять тот факт, что уже не являюсь тем игроком, которым был раньше. Возможно, я был хорош в прошлом, но сейчас это уже не важно.

Я чувствовал, что не смогу все изменить. У нас очень хорошие центральные защитники, а сейчас мне нужна регулярная игровая практика", – приводит слова Маскерано AS.

Напомним, что 33-летний Маскерано перешел в "Хэбэй Чайна Форчун".

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