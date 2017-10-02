Маскерано стал четвёртым неиспанским игроком, сыгравшим 200 матчей за "Барселону" в Примере

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано принял участие в матче седьмого тура испанской Примеры против "Лас Пальмаса".

Эта игра стала для 33-летнего футболиста 200-й в составе "сине-гранатовых" в рамках чемпионата Испании.

Как сообщает Opta, Маскерано стал четвёртым неиспанским игроком, который достиг этой отметки. Ранее подобное достижение покорилось Лионелю Месси (389), Дани Алвесу (247) и Филлипу Коку (205). | http://soccernews.ru