Маскерано стал рекордсменом Чемпионатов Мира

1 Теги хавьер маскераноаргентиназинедин зиданрафаэль маркес

Маскерано стал рекордсменом Чемпионатов Мира

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано получил жёлтую карточку в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Франции.

Это предупреждение стало для 34-летнего футболиста седьмым в рамках мундиалей и это новый рекорд турнира.

Маскерано превзошёл "достижение" бразильца Кафу, мексиканца Рафаэля Маркеса и француза Зинедина Зидана, у которых по шесть "горчичников" на мировых первенствах.

Не пропустите лучшие голы июня. | http://soccernews.ru

Комментарии
Вася

Так себе достижение

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Продолжить победную поступь: Хорватия сразится с Данией

Продолжить победную поступь: Хорватия сразится с Данией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов