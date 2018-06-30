Маскерано стал рекордсменом Чемпионатов Мира

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано получил жёлтую карточку в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Франции.

Это предупреждение стало для 34-летнего футболиста седьмым в рамках мундиалей и это новый рекорд турнира.

Маскерано превзошёл "достижение" бразильца Кафу, мексиканца Рафаэля Маркеса и француза Зинедина Зидана, у которых по шесть "горчичников" на мировых первенствах.

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