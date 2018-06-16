Маскерано стал рекордсменом сборной Аргентины

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано принял участие в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 против Исландии.

Эта игра стала для 34-летнего футболиста 144-й в составе "альбиселесте", что стало новым рекордом.

Маскерано, который выступает за сборную Аргентины с 2003 года, превзошёл достижение Хавьера Дзанетти (143). | http://soccernews.ru