Маскерано сыграл свой последний матч за "Барселону"

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Маскерано сыграл свой последний матч за "Барселону"Защитник каталонской "Барселоны" Хавьер Маскерано сыграл свой последний матч за "сине-гранатовых", информирует испанская пресса.

Сообщается, что уже в ближайшее время 33-летний бек станет игроком одного из китайских клубов.

Всего в составе "Барселоны" Маскерано выходил на поле 332 раза. В этих матчах он забил 1 гол и сделал 8 результативных передач.

Напомним, Месси остался недоволен игрой Дембеле в матче с "Леванте". | soccernews.ru

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