Маскерано сыграл свой последний матч за "Барселону"

Защитник каталонской "Барселоны" Хавьер Маскерано сыграл свой последний матч за "сине-гранатовых", информирует испанская пресса.

Сообщается, что уже в ближайшее время 33-летний бек станет игроком одного из китайских клубов.

Всего в составе "Барселоны" Маскерано выходил на поле 332 раза. В этих матчах он забил 1 гол и сделал 8 результативных передач.

Напомним, Месси остался недоволен игрой Дембеле в матче с "Леванте". | soccernews.ru