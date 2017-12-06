Маскерано требует своего трансфера в январе



Аргентинский защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано окончательно решил покинуть клуб, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, футболист требует от руководства каталонского клуба разорвать с ним контракт в январе. Таким образом аргентинец сможет перейти в другой клуб в статусе свободного агента.

Напомним, что 33-летний Маскерано решил сменить клуб, чтобы иметь регулярную игровую практику в преддверии Чемпионата Мира-2018.

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