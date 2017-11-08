Маскерано: "Уход Неймара был тяжёлым ударом, мы этого не ожидали"

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Маскерано: "Уход Неймара был тяжёлым ударом, мы этого не ожидали"Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано признал, что команда тяжело пережила уход Неймара в ПСЖ.

"Когда команду покидает игрок его уровня, то оставляет после себя очень большой вакуум. Ведь он играл такую важную роль для нашей команды. Мы даже должны были изменить систему нашей игры и действовать на поле по-другому. У нас нет другого такого игрока. В "Барселону" перешёл Усман Дембеле, но бедняга слишком рано получил травму и не смог показать свои игровые достоинства. Уход Неймара был тяжёлым ударом, мы этого не ожидали. Однако "Барселона" не имеет права скучать по Неймару и должна перестроиться", - сказал он.

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