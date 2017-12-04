Маскерано: "Успешный период "Барселоны" подходит к своему концу"

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Маскерано: "Успешный период "Барселоны" подходит к своему концу"

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано пессимистично оценивает ближайшие перспективы своей команды.

"Успешный период "Барселоны" подходит к своему концу, я уверен. Да, он ещё не закончен, но я знаю, что в ближайшее время он закончится. Это случается с каждым топ-клубом, когда определённый цикл завершается. Он не длится вечно. Я думаю, что знаю, когда он закончится, но я вам не скажу" - цитирует аргентинца Football Espana.

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