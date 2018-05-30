Маскерано установил новый рекорд сборной Аргентины

Теги аргентинахавьер маскерано

Маскерано установил новый рекорд сборной АргентиныЗащитник китайского "Хэбэй Чайна Форчун" Хавьер Маскерано установил новый рекорд сборной по количеству игр.

Встреча против Гаити (4:0) стала для игрока обороны стала 143-й в футболке национальной команды.

Таким образом, Маскерано побил рекорд Хавьера Занетти, который период с 1994 по 2011 год сыграл за "альбеселесте" 142 матча.

Не пропустите:  Аргентина - Гаити - 4:0 (обзор)  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших игроков сезона в Серии А

Топ-10 лучших игроков сезона в Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов