Маскерано установил новый рекорд сборной Аргентины

Защитник китайского "Хэбэй Чайна Форчун" Хавьер Маскерано установил новый рекорд сборной по количеству игр.

Встреча против Гаити (4:0) стала для игрока обороны стала 143-й в футболке национальной команды.

Таким образом, Маскерано побил рекорд Хавьера Занетти, который период с 1994 по 2011 год сыграл за "альбеселесте" 142 матча.

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