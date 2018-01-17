Маскерано уйдет из "Барселоны" в конце января



Аргентинский защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано близок к переходу в "Хэбэй Чайна Форчун", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, трансфер футболиста состоится после ответной матча 1/4 финала Кубка Испании с "Эспаньолом", который состоится 25 января.

Ожидается, что китайский клуб заплатит за 33-летнего Маскерано 10 миллионов евро.

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