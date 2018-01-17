Маскерано уйдет из "Барселоны" в конце января

Теги барселонахэбэй чайна форчунхавьер маскерано

Маскерано уйдет из "Барселоны" в конце января
Аргентинский защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано близок к переходу в "Хэбэй Чайна Форчун", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, трансфер футболиста состоится после ответной матча 1/4 финала Кубка Испании с "Эспаньолом", который состоится 25 января.

Ожидается, что китайский клуб заплатит за 33-летнего Маскерано 10 миллионов евро.

Не пропустите: Рафинья может перейти в "Интер" за 35 миллионов евро. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В рамках первого четвертьфинального матча Кубка Испании "Реал" навестит "Леганес"

В рамках первого четвертьфинального матча Кубка Испании "Реал" навестит "Леганес"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 19 51
2 Атлетико Мадрид 19 42
3 Валенсия 19 40
4 Реал Мадрид 18 32
5 Вильярреал 19 31
6 Севилья 19 29
7 Эйбар 19 27
8 Хетафе 19 26
9 Жирона 19 26
10 Сельта Виго 19 25
11 Атлетик Бильбао 19 25
12 Леганес 17 24
13 Бетис 18 24
14 Эспаньол 19 24
15 Реал Сосьедад 19 23
16 Леванте 19 18
17 Алавес 19 18
18 Депортиво Ла-Корунья 19 16
19 Малага 19 11
20 Лас Пальмас 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов