Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано восстановился после травмы колена, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

33-летний аргентинец успешно прошёл медицинское обследование, после чего приступил к тренировкам в общей группе "сине-гранатовых".

Напомним, что Маскерано получил повреждение в финальном матче Кубка Испании против "Алавеса".

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