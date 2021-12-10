Маскерано возглавит молодёжную сборную Аргентины

Фото инстаграм Хавьера Маскерано

Бывший защитник "Ливерпуля" и "Барселоны" Хавьер Маскерано в ближайшее время начнёт самостоятельную тренерскую карьеру.

По информации Sky Sports, 37-летний специалист в январе возглавит молодёжную сборную Аргентины.

Маскерано будет работать с командой U-20. Он сменит на этом посту Фернандо Батисту.

Сейчас экс-футболист "альбиселесте" трудоустроен в департаменте методологии и развития национальных команд Ассоциации футбола Аргентины.

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