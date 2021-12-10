Маскерано возглавит молодёжную сборную Аргентины
Фото инстаграм Хавьера Маскерано
Бывший защитник "Ливерпуля" и "Барселоны" Хавьер Маскерано в ближайшее время начнёт самостоятельную тренерскую карьеру.
По информации Sky Sports, 37-летний специалист в январе возглавит молодёжную сборную Аргентины.
Маскерано будет работать с командой U-20. Он сменит на этом посту Фернандо Батисту.
Сейчас экс-футболист "альбиселесте" трудоустроен в департаменте методологии и развития национальных команд Ассоциации футбола Аргентины.
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