Маскерано возглавит молодёжную сборную Аргентины

Теги хавьер маскераноаргентина до 20 лет

Маскерано возглавит молодёжную сборную Аргентины

Фото инстаграм Хавьера Маскерано

Бывший защитник "Ливерпуля" и "Барселоны" Хавьер Маскерано в ближайшее время начнёт самостоятельную тренерскую карьеру.

По информации Sky Sports, 37-летний специалист в январе возглавит молодёжную сборную Аргентины.

Маскерано будет работать с командой U-20. Он сменит на этом посту Фернандо Батисту.

Сейчас экс-футболист "альбиселесте" трудоустроен в департаменте методологии и развития национальных команд Ассоциации футбола Аргентины.

Не пропустите: Макси Родригес объявил о завершении карьеры. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Холанд рассматривает всего два варианта продолжения карьеры

Холанд рассматривает всего два варианта продолжения карьеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 23 48
2 Ривер Плейт Ривер Плейт 23 47
3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 23 39
4 Расинг Клуб Расинг Клуб 23 39
5 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 23 39
6 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 23 36
7 Ланус Ланус 23 36
8 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 23 36
9 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 23 36
10 Ньюэллз Олд Бойз Ньюэллз Олд Бойз 23 35
11 Арсенал Арсенал 23 34
12 Тальерес де Кордоба Тальерес де Кордоба 23 34
13 Эстудиантес Эстудиантес 23 30
14 Индепендьенте Индепендьенте 23 29
15 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 23 29
16 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 23 27
17 Банфилд Банфилд 23 26
18 К Кордоба Сантьяго К Кордоба Сантьяго 23 26
19 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 23 23
20 Патронато Парана Патронато Парана 23 23
21 Уракан Уракан 23 22
22 Альдосиви Альдосиви 23 22
23 Колон Колон 23 18
24 Годой Крус Годой Крус 23 18
Полная таблица

топ-5 тегов