Маскерано: "Возможно, такого как Месси мы больше не увидим"

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Маскерано: "Возможно, такого как Месси мы больше не увидим"

Защитник "Хэбэй Чайна Форчун" Хавьер Маскерано высказался об игре нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Месси сейчас играет гораздо лучше, чем когда выиграл пять "Золотых мячей". Это уникальный футболист. Возможно, такого мы больше не увидим. Его становление происходило у меня на глазах, в это трудно было поверить" - приводит слова Маскерано Marca.

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