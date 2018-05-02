Маскерано впервые отличился за "Хэбэй Чайна Форчун" в девятом матче за клуб

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Маскерано впервые отличился за "Хэбэй Чайна Форчун" в девятом матче за клуб
Аргентинский полузащитник Хавьер Маскерано забил свой первый гол за китайский клуб "Хэбэй Чайна Форчун".

Футболист первым успел на добивание, после того, как вратарь "Шаньдун Лунэн" отбил пенальти в исполнении его партнера по команде.

Видео: Маскерано забивает в Китае.

Этот матч стал девятым для 33-летнего Маскерано в составе китайцев.
 
Стоит отметить, что в "Барселоне" Маскерано понадобилось провести 319 матчей, чтобы забить первый гол.

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