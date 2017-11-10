Маскерано: "Я могу продолжить карьеру в "Ривер Плейт"

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано заявил, что он хочет вернуться в "Ривер Плейт".

"Я могу продолжить карьеру в "Ривер Плейт". Впрочем этого может и не произойти, поэтому я не хочу, чтобы потом меня назвали лгуном. Но это именно то, о чем я думаю. Я регулярно общаюсь с президентом "Ривера". Пока не знаю, что где буду играть дальше", - цитирует TNT Sports Маскерано.

Ранее 33-летний Маскерано выражал недовольство по поводу уменьшения игрового времени в "Барселоне". Интерес к аргентинцу проявляют ПСЖ, "Ливерпуль" и "Ювентус".

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