Полузащитник китайского "Хэбэй Чайна Форчун" и сборной Аргентины Хавьер Маскерано задумался о завершении своей карьеры игрока.

Так, по сведениям TyC Sports, 33-летний хавбек намерен принять решение по своему будущему в конце текущего года, когда в Азии завершится сезон.

В своей карьере аргентинец поиграл за "Ривер Плейт", "Коринтианс", "Вест Хэм", "Ливерпуль" и "Барселону".

Напомним, Моуринью готов побить трансферный рекорд для вратарей.