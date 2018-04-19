Маскерано задумался о завершении своей карьеры

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Маскерано задумался о завершении своей карьерыПолузащитник китайского "Хэбэй Чайна Форчун" и сборной Аргентины Хавьер Маскерано задумался о завершении своей карьеры игрока.

Так, по сведениям TyC Sports, 33-летний хавбек намерен принять решение по своему будущему в конце текущего года, когда в Азии завершится сезон.

В своей карьере аргентинец поиграл за "Ривер Плейт", "Коринтианс", "Вест Хэм", "Ливерпуль" и "Барселону".

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