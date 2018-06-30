Маскерано завершил международную карьеру

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано принял решение завершить международную карьеру.

"Это конец истории. С этого момента я буду болельщиком сборной Аргентины. Надеюсь, что эти ребята смогут сделать что-то в будущем" - сказал 34-летний футболист после вылета "альбиселесте" с ЧМ-2018.

Маскерано выступал за сборную Аргентины с 2003 года, сыграл 147 матчей, что является рекордным показателем, и забил 3 гола.

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