Маскерано завершил международную карьеру
Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано принял решение завершить международную карьеру.
"Это конец истории. С этого момента я буду болельщиком сборной Аргентины. Надеюсь, что эти ребята смогут сделать что-то в будущем" - сказал 34-летний футболист после вылета "альбиселесте" с ЧМ-2018.
Маскерано выступал за сборную Аргентины с 2003 года, сыграл 147 матчей, что является рекордным показателем, и забил 3 гола.
Не пропустите: Маскерано стал рекордсменом Чемпионатов Мира. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Статистика не в нашу пользу: Испания и Россия поспорят за путевку в четвертьфинал
-
Главные новости дня: 30 июня
-
Дневник чемпионата мира. День семнадцатый: Великолепный Мбаппе, Месси и Роналду едут домой, "Матадор" – герой Уругвая!
-
Дубль Кавани помогает Уругваю обыграть Португалию
-
Франция – Аргентина - 4:3 (обзор)
Лента новостей
-
Продолжить победную поступь: Хорватия сразится с Данией
-
Гризманн порассуждал о перспективах сборной Франции выиграть ЧМ-2018
-
Роналду: "Мы играли лучше сборной Уругвая"
-
Табарес прокомментировал травму Кавани
-
1
Статистика не в нашу пользу: Испания и Россия поспорят за путевку в четвертьфинал
-
Матюиди расхвалил Килиана Мбаппе
-
Наставник сборной Хорватии хочет, чтобы Модрич получил "Золотой мяч"
-
Плетикоса оценил шансы сборной России в матче с Испанией
-
СМИ узнали, когда Сарри возглавит "Челси"
-
Опубликовано фото домашней формы "Спартака" на следующий сезон
-
"Лидс" арендовал хавбека "Челси"
-
Главные новости дня: 30 июня
-
Табарес: "Мы не боимся ни одного соперника"
-
Мбаппе стал вторым самым молодым игроком, оформившим дубль на Чемпионате Мира
-
"Спартак" - "Ротор" - 2:0 (обзор)
-
"Спартак" обыграл "Ротор" и другие результаты товарищеских матчей
-
Уткин раскритиковал Роналду за вызывающее поведение
-
1
Сантуш прокомментировал поражение от сборной Уругвая
-
Стоичков обвинил ФИФА в симпатиях к европейским сборным
-
"Барселона" нацелилась на таланта "Манчестер Юнайтед"