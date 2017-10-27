Маскерано заявил руководству "Барселоны" о своем намерении покинуть клуб

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Маскерано заявил руководству "Барселоны" о своем намерении покинуть клубЗащитник каталонской "Барселоны" Хавьер Маскерано заявил руководству своего клуба о своем намерении сменить команду.

Однако, как информирует sport.es, свой уход 33-летний бек планирует лишь на лето следующего года. Наиболее вероятным местом продолжения карьеры аргентинца называются США, где в нем заинтересованы сразу несколько клубов. Со своей стороны руководство "Барсы" пообещало игроку поспособствовать его трансферу.

Напомним, "Барселона" объявила Турану, Вермалену и Видалю, что готова расстаться с ними. | soccernews.ru

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