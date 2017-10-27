Маскерано заявил руководству "Барселоны" о своем намерении покинуть клуб
Защитник каталонской "Барселоны" Хавьер Маскерано заявил руководству своего клуба о своем намерении сменить команду.
Однако, как информирует sport.es, свой уход 33-летний бек планирует лишь на лето следующего года. Наиболее вероятным местом продолжения карьеры аргентинца называются США, где в нем заинтересованы сразу несколько клубов. Со своей стороны руководство "Барсы" пообещало игроку поспособствовать его трансферу.
Напомним, "Барселона" объявила Турану, Вермалену и Видалю, что готова расстаться с ними. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|25
|2
|Валенсия
|9
|21
|3
|Реал Мадрид
|9
|20
|4
|Атлетико Мадрид
|9
|19
|5
|Леганес
|9
|17
|6
|Вильярреал
|9
|16
|7
|Бетис
|9
|16
|8
|Севилья
|9
|16
|9
|Реал Сосьедад
|9
|14
|10
|Сельта Виго
|9
|11
|11
|Атлетик Бильбао
|9
|11
|12
|Леванте
|9
|11
|13
|Эспаньол
|9
|10
|14
|Хетафе
|9
|9
|15
|Жирона
|9
|9
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|9
|8
|17
|Эйбар
|9
|7
|18
|Лас Пальмас
|9
|6
|19
|Алавес
|9
|3
|20
|Малага
|9
|1