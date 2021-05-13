Маслов может не сыграть с "Ахматом"

Фото: инстаграм Маслова/Автор неизвестен

Игрок московского "Спартака" Павел Маслов может пропустить игру 30-го тура РПЛ против "Ахмата" из-за травмы.

"Павел работает по индивидуальной программе, его участие в матче с "Ахматом" под вопросом», – сообщил пресс-атташе "Спартака" Ярослав Кулемин.

В этом сезоне 21-летний игрок провел 25 матчей в составе "Спартака" в РПЛ.

Напомним, что московский клуб встретится с "Ахматом" в воскресенье, 16 мая.

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